Twitter maakt van tweestapsverificatie via sms een betaalde Blue-functie

Twitter laat vanaf 20 maart enkel nog Twitter Blue-abonnees sms-berichten gebruiken als tweestapsverificatiemethode. Reguliere gebruikers kunnen wel nog authenticatieapps of securitykeys instellen als 2fa-methode.

Twitter kiest er naar eigen zeggen voor om tweestapsverificatie via sms tot een betaalde optie om te dopen, omdat de 2fa-methode vaak 'misbruikt wordt door kwaadwillenden'. Verdere uitleg wordt niet gegeven. Bij gebruikers die vanaf 20 maart nog gebruikmaken van 2fa via sms en geen Blue-abonnement hebben afgesloten, wordt tweestapsverificatie automatisch uitgeschakeld, waarschuwt Twitter.

De melding die Twitter-gebruikers met 2fa via

sms ontvangen als ze geen Blue-abonnee zijn.

Tweestapsverificatie via sms wordt vaak als de onveiligste 2fa-methode gezien. Dat ligt volgens critici grotendeels aan het feit dat sms aan een telefoonnummer is gekoppeld. Er zijn veel voorbeelden bekend waarbij accounts werden overgenomen door via social engineering een telefoonnummer over te nemen. Via de klantenservice van providers blijkt dat in veel gevallen niet erg moeilijk. Onder meer Microsoft heeft daarom in het verleden al opgeroepen om geen gebruik te maken van tweestapsverificatie via sms.

Desondanks is dit verreweg de populairste 2fa-methode. Volgens Twitter maakt slechts 2,6 procent van alle accounts gebruik van tweestapsverificatie, waarvan 74,4 procent dat doet via sms. Een authenticatieapp wordt in 28,9 procent van de gevallen gebruikt en een securitykey slechts 0,5 procent.

Twitter probeert sinds de overname van Elon Musk geld te verdienen met abonnementen. Musk zei eerder dat de helft van de inkomsten van Twitter op termijn van betalende gebruikers moet komen. De Blue-dienst kost acht euro per maand op Android en elf euro als gebruikers die afsluiten via iOS.