Antwoorden van betalende gebruikers krijgen vanaf nu voorrang op Twitter

Antwoorden van Twitter-gebruikers met een Blue-abonnement krijgen vanaf nu voorrang op die van niet-betalende gebruikers. Dat zegt het bedrijf op de eigen site. Ook kunnen betalende gebruikers langere video's uploaden.

Het is onbekend hoeveel meer gewicht antwoorden van betalende gebruikers krijgen in rankings, maar Twitter noemt de voorrang op zijn pagina over Twitter Blue. De stap is niet onverwacht, want het bedrijf had al eerder gezegd dat antwoorden van Blue-abonnees voorrang zouden krijgen in het algoritme. De stap is omstreden, omdat trollen op die manier een hogere plek in antwoorden kunnen kopen en dat zou de gebruikservaring voor andere gebruikers minder maken.

Daarnaast kunnen Blue-abonnees video's van maximaal 2GB uploaden. Die mogen maximaal een uur duren en ze hebben een maximale resolutie van 1080p. Dat uploaden kan vooralsnog alleen via het web: in de apps voor iOS en Android zit die nieuwe hogere limiet nog niet.

Twitter heeft naar eigen zeggen tijdelijk de functie #ThereIsHelp offline gehaald, een functie die gebruikers wijst waar ze heen kunnen gaan voor hulp als zij zelfmoordgedachten hebben. Reuters schrijft dat volgens Twitter de functie volgende week weer online is. Volgens Twitter is de functie offline vanwege de vernieuwing van functies op het platform.