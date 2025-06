The Information: Twitter heeft 290.000 betalende Blue-gebruikers

Twitter heeft wereldwijd momenteel ongeveer 290.000 betalende gebruikers voor zijn Blue-abonnement. 180.000 daarvan komen uit de Verenigde Staten, schrijft The Information op basis van een intern document.

The Information kreeg een document onder ogen waarin staat dat in de Verenigde Staten 180.000 Twitter-gebruikers voor een Blue-abonnement betalen. Zo'n 62 procent van de totale Blue-abonnementen zou uit de VS komen, wat erop neerkomt dat Twitter wereldwijd ongeveer 290.000 betalende gebruikers heeft. Voor Noord-Amerika betekenen de cijfers dat 0,2 procent van de Twitter-gebruikers betaalt voor de dienst. Twitter Blue is in Nederland en België nog niet beschikbaar. In Europa kan het abonnement alleen worden afgenomen in Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is Blue beschikbaar in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Saudi-Arabië.

Twitter probeert sinds de overname van Elon Musk geld te verdienen met abonnementen. Musk zei eerder dat de helft van de inkomsten van Twitter op termijn van betalende gebruikers moet komen. De introductie van de abonnementen verliep chaotisch; het sociale netwerk wisselde meerdere keren van koers en moest het betaalde abonnement uitstellen, nadat bleek dat honderden gebruikers er misbruik van maakten door accounts te imiteren. Inmiddels zijn de abonnementen weer beschikbaar, maar mogelijk draagt die verwarring bij aan het lage aantal gebruikers.

In de cijfers van The Information gaat het vooralsnog alleen om Blue-abonnementen voor individuele gebruikers. De dienst kost acht euro per maand of elf euro als gebruikers die afsluiten via iOS of Android.