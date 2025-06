Twitter stelt wijzigingen aan gebruik api opnieuw uit

Socialmediabedrijf Twitter stelt de wijzigingen aan het gebruik van zijn api opnieuw uit. Dat heeft het bedrijf laten weten. Het zou weer gaan om een uitstel van een paar dagen. Intussen zijn er nog steeds weinig details over hoe ontwikkelaars de api kunnen gaan gebruiken.

Twitter heeft extra tijd nodig om een 'optimale ervaring' te kunnen bieden aan ontwikkelaars, zegt het bedrijf. De wijzigingen hadden eigenlijk begin deze week van kracht moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Ook heeft Twitter nog geen extra details bekendgemaakt over hoe ontwikkelaars de api kunnen gebruiken en hoe abonnementen daarvoor eruit gaan zien.

Twitter zei vorige week dat het gebruik van de Ads-api 100 dollar per maand gaat kosten, terwijl Premium-abonnees over zullen moeten op een duurder Enterprise-abonnement. Er blijft een beperkte gratis versie voor gebruik van de api, maar wat daarmee mogelijk is, is nog onduidelijk.

Intussen heeft Twitter-directeur Elon Musk het over een 'aanpassing van het "algoritme" van Twitter'. Daarbij lijkt hij erop te doelen dat zijn tweets bij veel gebruikers prominenter in de feed komen te staan, iets dat volgens The Verge sinds maandag het geval is. Musk zou intern geklaagd hebben over een gebrek aan impressies van zijn tweets. Een van de wijzigingen die Musk heeft ingevoerd bij Twitter is een openbaar zichtbare viewcounter.