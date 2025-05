Twitter haalt onderscheid tussen verificatievinkje en Twitter Blue-vinkje weg

Twitter heeft het taalgebruik bij de beschrijving van de blauwe vinkjes aangepast. Het is nu niet meer duidelijk of het gaat om een account dat onder het oude systeem geverifieerd is of dat er voor het vinkje betaald wordt.

Voorheen werd bij een mouse-over uitgelegd hoe een account aan zijn blauwe vinkje komt. Inmiddels staat er altijd: "Dit account is geverifieerd omdat het geabonneerd is op Twitter Blue, of op de oude manier is geverifieerd." Twitter is van plan om alle 'oude' blauwe vinkjes, die handmatig uitgedeeld zijn, weg te halen, maar Elon Musk zou in een reeds verwijderde tweet gezegd hebben dat ze toch nog een paar weken langer hun vinkje houden, 'tenzij ze nu al niet betalen'.

Door de wijziging wordt het moeilijker om een onderscheid te maken tussen een officieel account en een imitator die maandelijks betaalt voor zijn blauwe vinkje. Opvallend genoeg is dat juist waarom de introductie van Twitter Blue in november uitgesteld werd; Musk wilde er 'eerst zeker van zijn dat Twitter imitaties van grote accounts tegen kan gaan'.

Voorheen moesten gebruikers hun identiteit aantonen voor een blauw vinkje. Daarvoor moesten ze een verwijzing naar hun Twitteraccount op een officiële website, een legitimatiebewijs of een officieel e-mailadres tonen.

Twitters plan was om vanaf 1 april de legacy checkmarks te gaan verwijderen. Naar verluidt zijn die plannen nu dus gewijzigd en hebben accounts met deze oudere blauwe vinkjes nog wat langer de tijd, maar op termijn moeten ze verdwijnen.

Op individueel niveau is er dus geen vinkje meer dat verificatie signaleert, maar voor groepen nog wel. Grote bedrijven en leden daarvan kunnen het gouden vinkje nemen. Voor overheden en 'multilaterale organisaties' en leden daarvan is er het grijze vinkje. Naar verluidt kost het gouden vinkje 1000 dollar per maand.

Links de nieuwe situatie, rechts de oude