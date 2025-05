X voegt functie toe voor Blue-abonnees om blauw vinkje te verbergen

X, het voormalige Twitter, heeft een functie toegevoegd waarmee betaalde Blue-abonnees hun blauwe vinkje kunnen verbergen.

Als gebruikers de optie in hun accountinstellingen inschakelen, wordt het vinkje verborgen op hun profiel en in posts, schrijft X in een update op zijn ondersteuningspagina. Wel zegt het socialemediaplatform dat het vinkje 'op sommige plekken' nog kan verschijnen en dat het gebruik van 'sommige Blue-functies' alsnog kan onthullen dat de gebruiker geabonneerd is op de dienst. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het schrijven van posts met meer dan 280 tekens, aangezien dat enkel mogelijk is voor Blue-abonnees.

Daarnaast zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers die hun vinkje hebben verborgen, waarschuwt het voormalige Twitter. Het bedrijf geeft hier verder geen uitleg bij. De mogelijkheid voor gebruikers om hun vinkje te verbergen, werd in maart al ontdekt door ontwikkelaar en reverse-engineer Alessandro Paluzzi.