Google geeft Fitbit-app in de herfst Material You-redesign en nieuwe functies

Google geeft de Fitbit-app in de herfst een volledige Material You-redesign en nieuwe functies. Onder meer het aanpassen van de prominente Today-statistieken is eenvoudiger gemaakt en er zijn twee nieuwe tabbladen toegevoegd: You en Coach.

De nieuwe Fitbit-app krijgt drie tabbladen: Today, Coach en You. Het eerstgenoemde tabblad blijft grotendeels hetzelfde als het huidige Today. De volgorde van de vier prominente statistieken is net als voorheen aan te passen, maar nu worden er ook wat presets gegeven. Als gebruikers zich willen focussen op actiever worden, worden bijvoorbeeld als eerste de statistieken getoond voor het aantal gezette stappen, de verbrande calorieën, zoneminuten en afgelegde afstand. Als ze zich willen focussen op beter slapen, worden als presets de statistieken voor het aantal slaapuren, stappen, mindfullness en zoneminuten gegeven.

Verder belooft Google in Today 'consistentere grafieken, graphics en iconen' te tonen en moet het makkelijker zijn om informatie, zoals de gedane oefeningen of de waterinname, te registreren op de telefoon. Daarnaast is volgens Google de stappenteller van Fitbit accurater en moeten gebruikers tijdens een wandeling of hardloopsessie snel 'relevante informatie' kunnen zien via de app, zoals een kaart met een liveweergave van de looproute.

Het volgende tabblad, Coach, moet 'motiverende gezondheids- en fitnesscontent' gaan bevatten. Hierin kunnen gebruikers bijvoorbeeld lessen volgen in mindfullness of meedoen aan work-outsessies. Bepaalde lessen zijn gratis, terwijl andere, zoals HIIT, exclusief zijn voor Fitbit Premium-abonnees. De lessen zijn onder meer te filteren op duur en categorie.

In het You-tabblad kunnen gebruikers tot slot hun persoonlijke doelen bijstellen, zoals het dagelijkse aantal stappen, en andere persoonlijke gegevens aanpassen. Ook de badges, die gebruikers kunnen verdienen met bepaalde prestaties, zijn hier te bekijken. Verder is er een Community-sectie aanwezig om met andere Fitbit-gebruikers te kunnen communiceren.

Hoewel de app ergens in de herfst verschijnt, zegt Google dat 'een select aantal Fitbit-gebruikers' meteen een uitnodiging krijgt om alvast de bètaversie te kunnen proberen en feedback te kunnen geven.