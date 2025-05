Google stopt op 29 juli met Fitbit Pay en raadt klanten Google Wallet aan

Google trekt op 29 juli 2024 de stekker uit Fitbit Pay. De Amerikaanse zoekgigant adviseert klanten die de betaaldienst gebruiken, om over te stappen naar de Google Wallet-app.

Google schrijft op een ondersteuningspagina dat Google Wallet vanaf nu beschikbaar is voor alle Fitbit-apparaten die contactloze betalingen ondersteunen. Gebruikers die de overstap van Fitbit Pay naar Google Wallet willen maken, kunnen dat volgens het Amerikaanse bedrijf doen via de Fitbit-app voor de smartphone.

Uit mails van Fitbit-gebruikers die Tweakers kon inzien, blijkt dat er momenteel geen nieuwe betaalkaarten meer kunnen worden toegevoegd aan Fitbit Pay. Het zal tot 29 juli 2024 wel nog mogelijk zijn om via de betaaldienst elektronische betalingen te doen.

Fitbit Pay is sinds januari 2019 beschikbaar in Nederland. Google Wallet is sinds 2022 beschikbaar in de Benelux. Die laatste app kwam in 2022 uit en moest Google Pay vervangen. Google Wallet ondersteunt niet enkel digitale betaalmethoden, maar ook klantenkaarten, boardingpasses en allerlei pasjes.