Fitbit erkent storing waardoor gebruikers niet kunnen syncen met smartphoneapp

Fitbit heeft een storing waardoor het syncen tussen smartwatch en smartphoneapp mogelijk niet werkt. Het bedrijf zegt aan een oplossing voor het probleem te werken en raadt gebruikers aan het 'over een paar uur' nogmaals te proberen.

Door de storing kunnen gebruikers geen of minder data inzien via de smartphoneapp en ook niet syncen met hun smartwatch. Daardoor kunnen ze minder informatie inzien, bijvoorbeeld over hoe ze hebben gesport. Nieuwe gebruikers kunnen hun smartwatch door de storing mogelijk ook niet instellen. Updaten lukt ook niet.

Op Twitter zegt Fitbit dat er inderdaad een storing is. Het bedrijf geeft niet aan wat het probleem is, maar zegt dat eraan wordt gewerkt. Gebruikers krijgen het advies om 'over een paar uur' nogmaals proberen te syncen, waardoor het lijkt alsof het probleem niet snel opgelost zal zijn. Het is niet duidelijk of alle gebruikers last hebben van de storing. Volgens Downdetector lijkt de storing rond 15.00 uur te zijn begonnen. Google nam Fitbit begin 2021 over.

Hi, @bonnieofclyde. Sorry for the inconvenience. Syncing, setup, updates, and all things related to the Fitbit app are having issues at the moment. Our teams are aware, and we're working on a fix. Please wait for a couple of hours until the issue is fixed.