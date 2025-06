Everspace 2 verlaat op 6 april early access en komt deze zomer naar consoles

Ontwikkelaar Rockfish Games brengt op 6 april Everspace 2 officieel uit nadat het bijna twee jaar als early access te spelen is geweest. Deze zomer verschijnen daarnaast een Xbox Series- en een PlayStation 5-versie. De game komt niet meer naar de PlayStation 4 en Xbox One.

De Duitse ontwikkelaar zegt dat de game nu goed genoeg is voor volledige release en gaat het spel daarom op 6 april uit early access halen. Sinds het uitbrengen als early access op onder meer Steam heeft de ruimtegame zes grote updates gekregen, met verbeterde gameplay, interface, graphics, features en extra content.

Als het spel early access verlaat, gaat de vraagprijs omhoog van 38 naar 50 euro. Het spel zal bij de 1.0-update meer vijanden, equipment en verbeterde cinematics krijgen, naast bugfixes. Na het uitbrengen van het spel wil de ontwikkelaar extra updates en betaalde dlc uitbrengen. Rockfish-ceo Michael Schade zegt tegen IGN dat het spel niet meer naar de last-gen consoles komt, omdat de ontwikkelaar het spel dan te veel zou moeten downscalen. De ontwikkelaar gaat Kickstarter-backers hun geld teruggeven als ze het per se op die consoles wilden spelen.

De eerste Everspace-game verscheen in mei 2017 voor de Xbox One en pc. Dat spel was een singleplayergame met procedureel gegenereerde levels en roguelike-elementen. Everspace 2 is meer een openwereldschietspel met rpg-elementen.