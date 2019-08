Ruimteshooter Everspace 2 komt in 2021 uit

Rockfish Games heeft tijdens de Gamescom in Keulen een trailer van Everspace 2 getoond. De ontwikkelaar gaat deze opvolger van Everspace ergens in 2021 op de markt brengen voor de pc, Xbox One en PS4. In de tweede helft van 2020 komt een Steam Early Access-versie uit.

Rockfish Games heeft een trailer en een video van een gameplaysessie gepubliceerd, waaruit blijkt dat het spel iets zal afwijken van zijn voorganger. Everspace is een singleplayergame met procedureel gegenereerde levels en roguelike-elementen, terwijl Everspace 2 een openwereldschietspel wordt met klassieke rpg-elementen. Nog altijd draait het om ruimteschepen in een sciencefictionsetting met een verhaallijn, maar zaken als buit en het verkennen van de wereld zijn nu ook belangrijke elementen in het nieuwe spel.

Everspace 2 gaat verder na de gebeurtenissen uit het origineel en bevat een campagne die zo'n twintig tot dertig uur zal duren. Rockfish omschrijft het spel als een 'hack & slash actie-rpg met alle toeters en bellen': klassen, willekeurige buit, vaardigheden en talenten, maar dan in de ruimte. Het ruimteschip van de speler is min of meer de held van het verhaal, maar de speler kan ook een aanzienlijke private vloot opbouwen en op slimme wijze allerlei modules, wapens en onderdelen combineren, zodat de uitrusting past bij de eigen speelstijl.

Het originele Everspace kwam in mei 2017 uit voor onder meer de Xbox One en pc, nadat ontwikkelaar Rockfish Games in 2015 met een succesvolle Kickstarter-campagne ruim 420.000 euro ophaalde. Daarna haalden de makers ook nog geld op via hun eigen site, waarmee het totaal op 670.000 euro kwam. Rockfish Games gaat dat herhalen: om het budget voor Everspace 2 te vergroten begint het bedrijf vanaf 9 september een Kickstarter-campagne waarmee het 450.000 euro wil ophalen. Rockfish Games bestaat uit de ontwikkelaars die eerder verantwoordelijk waren voor de Galaxy on Fire-games.