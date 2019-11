Ontwikkelaar haalt geld op om ruimteshooter Everspace 2 te maken

Rockfish Games heeft met zijn Kickstarter-campagne voor Everspace 2 het gestelde doel van 450.000 euro bereikt. De game is al een tijd in ontwikkeling en moet eind 2021 verschijnen. Mensen die het project steunen krijgen vanaf april 2020 toegang tot een alfaversie.

Op het moment van schrijven staat de teller van de crowdfundcampagne op ruim 464.000 euro. Daarmee is het doel van 450.000 euro net gehaald, het project loopt om middernacht af. De nieuwe ruimteactiegame met rpg-elementen krijgt volgens de ontwikkelaars onder andere meer loot en perks, betere graphics en meer ruimteschepen waar spelers uit kunnen kiezen.

Everspace 2 is al een aantal jaar in ontwikkeling. De makers zeggen dat het concept sinds 2017 vastligt en in augustus toonden ze al een trailer. Als alles volgens planning verloopt, komt het spel in het derde kwartaal van 2021 uit. Mensen die minimaal dertig euro toezeggen krijgen toegang tot de alfaversie in april volgend jaar. In juli volgt een gesloten bèta en in september wil de studio een Early Access-versie uitbrengen.

Het Duitse Rockfish Games wil ook consoleversie maken van de game, die zouden zes maanden na de release van de pc-versie moeten verschijnen. Ook heeft de ontwikkelaar plannen voor een grote betaalde uitbreiding, die een jaar na de release uit zal komen. Over vr-ondersteuning rept de ontwikkelaar niet. Het eerste deel had ondersteunig voor de HTC Vive en Oculus Rift.

De eerste Everspace-game kwam in 2017 uit. Ook dat spel werd gemaakt met behulp van een crowdfundingactie op Kickstarter. Destijds haalden de makers 420.000 euro op. Voor het ontwikkelen van de nieuwe game trekt de ontwikkelaar hulp aan van Streamline Studios en Volta. Met hulp van die studios moet de spelwereld van Everspace 2 groter worden en er grafisch beter uitzien.