Database met gebruikersgegevens camgirlsites was onbeschermd toegankelijk

Het Spaanse bedrijf VTS Media heeft een database met gegevens van gebruikers van camsites als amateur.tv wekenlang open laten staan. De database bevatte onder andere ip-adressen en chatberichten van gebruikers.

De database die onbeschermd via internet te benaderen was bevatte onder andere gegevens van de sites amateur.tv, webcampornoxxx.net en placercams.com, die alle drie beheerd worden door VTS Media. Daarmee waren logs in te zien met gebruikersnamen, ip-adressen, persoonlijke berichten en in sommige gevallen e-mailadressen.

Via logs van mislukte login-pogingen waren wachtwoorden in platte tekst te achterhalen en ook was inzichtelijk wie welke video's bekeek, schrijft TechCrunch. Niet alleen kwamen gegevens van gebruikers van de sites op straat te liggen, maar ook die van de vrouwen die als camgirl werkzaam waren voor de sites.

Het zou gaan om gegevens van miljoenen gebruikers. De database is aangetroffen door beveiligingsbedrijf Condition:Black. Na melding hierover aan VTS Media is het beveiligingsprobleem verholpen. Niet bekend is of de gegevens zijn weggesluisd en op internet zijn beland.