Gebruik van dab+-radio’s in Vlaanderen is in het afgelopen jaar verdrievoudigd

In Vlaanderen bezit 16 procent van de bevolking een toestel dat geschikt is om dab +-uitzendingen te ontvangen. Nog eens 12 procent overweegt de aanschaf van een dab+-apparaat. Daarnaast wordt in Vlaanderen drie keer zo vaak naar dab+ geluisterd als een jaar geleden.

Dit blijkt uit cijfers van marktvorser Ipsos in opdracht van de Vlaamse overheid, meldt VRT. Uit het onderzoek komt naar voren dat Vlamingen intussen voor 26 procent van de totale radioluistertijd een vorm van digitale radio gebruiken. Internetradio is goed voor 12 procentpunt, net als bij het vorige marktonderzoek van Ipsos in november 2018. Grote stijger is dab+-radio, dat zijn populariteit in een jaar zag verdrievoudigen van 3 naar 9 procent van de totale radioluistertijd. Naar radio luisteren via een digitale televisie daalde licht van 6 naar 5 procent.

Ipsos becijferde verder dat er in België inmiddels meer dan 841.000 dab+-apparaten zijn verkocht, dab+-autoradio’s inbegrepen. In juni 2018 stond de teller op ruim 540.000 toestellen. Autofabrikanten zijn vanaf december 2020 overigens verplicht om hun auto's standaard met een dab+-ontvanger uit te rusten. Op dit moment beschikt ongeveer 39 procent van de verkochte auto’s over dab+.

In Vlaanderen is maandag de Week van de Digitale Radio van start gegaan. Tijdens deze week houden radiozenders verschillende campagnes en acties om de voordelen van dab+ in de kijker te zetten.

In Vlaanderen zijn de meeste publieke en commerciële radiostations inmiddels gratis te beluisteren via dab+. Een greep uit het aanbod: VRT NWS, Studio Brussel, Radio 1, Radio 2 (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant), VRBO, VRBO Evergreen, TOPradio, Roxx, Radio Maria, Qmusic, Qmusic Non Stop, Nostalgie, MNM, MNM Hits, Klara, Klara Continuo, Joe, Joe 70’s, Joe 80’s en Family Radio.