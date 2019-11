Verzekeraar a.s.r. biedt korting en cadeaubonnen aan klanten die wearable dragen

Verzekeraar a.s.r. gaat klanten cadeaukaarten en kortingen aanbieden als ze een fitnesstracker en bijbehorende app gebruiken om te sporten. Klanten kunnen een FitBit, Apple Watch of andere tracker omdoen om te laten zien dat ze regelmatig bewegen.

Het programma heet a.s.r. Vitality. Het is bedoeld om mensen te stimuleren vaker te bewegen, zegt a.s.r. in een persbericht. Gebruikers moeten een speciale app downloaden en die koppelen aan hun fitnesstracker. Die app houdt verschillende doelen bij, zoals hoeveel een klant beweegt en of hij dat regelmatig doet. Ook moeten klanten voor het gebruik van de app een vragenlijst invullen met gegevens over hun gezondheid.

Klanten kunnen verschillende beloningen kiezen als ze aan het programma meedoen. Die zijn deels gebaseerd op de verschillende doelen die de app stelt. Een klant die wekelijks zijn bewegingsdoel haalt, kan kiezen uit cadeaukaarten of cadeaus uit een online winkel. Een klant kan ook een Apple Watch of FitBit kopen bij a.s.r. en met het programma maandelijks een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Op jaarbasis kan een klant geld terugkrijgen op zijn aanvullende zorgverzekering als die bij Ditzo of De Amersfoortse loopt. De hoogte van die korting is afhankelijk van hoeveel de gebruiker beweegt. Dat wordt door de app gemeten in zogeheten Vitality Punten.

De verzekeraar werkt voor het programma samen met het Zuid-Afrikaanse Discovery. Dat heeft verschillende soortgelijke gezondheidsprogramma's over de hele wereld opgezet, meestal in samenwerking met bedrijven of zorgverzekeraars. A.s.r wijst er in zijn privacyverklaring op dat Discovery de gegevens in Frankfurt verwerkt. Die informatie staat niet in de privacyverklaring van Discovery.