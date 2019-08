Merendeel van Nederlandse zorgverzekeraars doet aan e-mailtracking

Ook zorgverzekeraars plaatsen trackingcookies in hun e-mails naar klanten. De meeste verzekeraars laten dat niet duidelijk vooraf weten en zijn daarmee mogelijk in overtreding van de privacywetgeving.

Dat blijkt uit een reportage van Reporter Radio, dat van een aantal grote verzekeraars zoals Achmea, Menzis en Ohra bekeek of zij van de technologie gebruik maakten. Van de 26 onderzochte zorgverzekeraars bleken er slechts vijf géén gebruik van de trackingpixels te maken. ASR, DSW en twee verzekeraars van VGZ zeggen de pixels niet in te zetten omdat zij de privacy van klanten willen beschermen. Zorg & Zekerheid zegt 'onlangs' te zijn gestopt met trackingpixels. Menzis zegt dat het naar aanleiding van de berichtgeving van Reporter Radio het privacystatement gaat aanpassen.

Andere verzekeraars gebruiken zulke pixels wel. Het gaat dan om kleine afbeeldingen van één bij één pixel die met e-mails wordt verzonden. Zodra een ontvanger die opent en de afbeelding downloadt weet de verzender dat het bericht is geopend en op welk tijdstip dat gebeurde. Onlangs bleek uit berichtgeving van de Volkskrant dat de Dienst Uitvoering Onderwijs zulke trackingpixels inzette bij belangrijke e-mails. Naar aanleiding van dat nieuws besloot DUO daarmee te stoppen.

Opvallend is dat de zorgverzekeraars verschillende motivaties hebben om de trackingpixels mee te sturen. Voor sommige verzekeraars is dat alleen vanwege marketingdoeleinden, maar in sommige gevallen lijkt dat ook te gebeuren om klanten te volgen. Ook schrijven sommige verzekeraars dat zij in hun privacyverklaring wel hebben staan dat er trackingpixels gebruikt worden, maar andere partijen zoals Ohra zeggen dat gebruikers daar automatisch mee akkoord gaan als zij e-mails willen ontvangen van hun zorgverzekeraar. Weer anderen zoals Ditzo zeggen dat er een waarschuwing in hun cookiebar staat.

Het is maar de vraag of de verzekeraars op die manier voldoen aan de wet. Volgens de AVG moet er een duidelijk doel en een goede grondslag zijn voor het tracken van klanten via e-mailpixels. Bij e-mailmarketing is het echter maar de vraag of die grondslag duidelijk genoeg is.