DUO gaat trackingsoftware in e-mails uitschakelen na melding Volkskrant

De Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs gaat tijdelijk stoppen met het gebruik van trackingsoftware in e-mails. DUO gebruikte de tracking om te kunnen zien of studenten belangrijke mails hadden geopend, maar vermeldde dat nergens.

Nadat de Volkskrant vragen had gesteld over de trackingsoftware voor een artikel ging DUO in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens. Na dat overleg heeft de overheidsdienst besloten om de tracking in mails tijdelijk te pauzeren. "We hebben overleg gehad met AP en toen hebben we geconcludeerd dat het wellicht een grijs gebied is", aldus woordvoerder Martijn Grimmius tegen Tweakers. "We hebben gezegd: als het een grijs gebied is, kunnen we het beter eerst goed uitzoeken en dus gaan we de tracking 'on hold' zetten."

Het uitzetten van de tracking gebeurt binnenkort en een evaluatie of en hoe DUO tracking in mails mag gebruiken vindt na de zomer plaats. "Dan is iedereen terug van vakantie bij ons en bij de AP, dus dan is het moment om dit goed te bekijken."

Het grootschalig gebruiken van tracking in communicatie met studenten zou in strijd zijn met de Europese privacywet AVG. Omdat DUO ip-adressen verzamelde via de tracking, was DUO in overtreding, zegt de AP. "Het gaat erom of de gegevens naar een persoon herleidbaar zijn. Een ip-adres van iemand die een e-mail ontvangt is zeker een herleidbaar persoonsgegeven", aldus een woordvoerster van de AP tegen de Volkskrant.

DUO gebruikt de tracking voor twee doeleinden. Ten eerste brengt het in kaart hoe goed mails met informatie worden gelezen. "Als we zien dat een mail niet veel geopend is, kunnen we alvast de telefonische helpdesk erop voorbereiden dat er misschien veel vragen over komen." Daarnaast wil de dienst bij conflicten kunnen bewijzen dat individuele studenten bepaalde mails hebben geopend.

De tracking werkt met een plaatje of pixel in de mail, waarvoor de e-mailclient contact maakt met een server. Daarbij kan de server gegevens opslaan over het apparaat dat de mail opent, zoals een ip-adres. Daardoor is het mogelijk om na te gaan of een bericht is geopend. DUO gebruikt tracking in alle mails naar studenten. Volgens Grimmius kan DUO functioneren zonder tracking in e-mails, "maar dan weten we minder goed welke info bij studenten goed is aangekomen."