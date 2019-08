Twitter komt wellicht met snoozeknop om pushnotificaties tijdelijk te stoppen

Twitter komt wellicht op termijn met een manier om pushnotificaties in de mobiele app tijdelijk op stil te zetten. Een Twitter-gebruiker heeft daarvoor aanwijzingen gevonden in de code van de Android-app.

Twitteraar Jane Manchun Wong schrijft en laat zien dat ze in code van de mobiele Android-app van Twitter elementen tegenkwam die erop duiden dat er een snoozefunctie komt om de pushnotificaties tijdelijk uit te schakelen. Deze meldingen zouden daarna nog wel in de Notificatie-tab verschijnen. Of Twitter deze functie ook daadwerkelijk gaat uitbrengen en wanneer, is onbekend.

De nieuwe functie lijkt te worden geïntroduceerd in de vorm van een doorgestreept belsymbooltje, waarna gebruikers kunnen kiezen voor de tijdelijke stilzetting. Volgens Wong, die vaker in de code van socialemedia-apps onuitgebrachte functies ontdekt, krijgen gebruikers na het drukken op het belsymbooltje de keuze om de notificaties gedurende een, drie of twaalf uur op stil te zetten. Een dergelijke directe functie om notificaties tijdelijk uit te schakelen is er momenteel nog niet.