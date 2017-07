Twitter introduceert filter om meldingen van onbekenden te blokkeren

Twitter geeft gebruikers de mogelijkheid om meldingen van accounts die zij liever vermijden, te blokkeren. Meldingen van nieuwe accounts die de gebruiker zelf niet volgt, kunnen worden uitgeschakeld via een filter.

Twitter heeft deze nieuwe optie bekendgemaakt in een tweet. Gebruikers kunnen in de instellingen van de notificaties verschillende filters instellen voor de meldingen. Er zijn zes filters, die individueel kunnen worden ingeschakeld, waardoor er geen notificaties meer volgen als bepaalde accounts de gebruiker tweeten. Het betreft meldingen over nieuwe accounts, accounts die de gebruiker niet volgen en omgekeerd, accounts met een standaardprofielfoto en accounts zonder geverifieerd e-mailadres of telefoonnummer.

De mogelijkheid om meldingen van accounts zonder een profielfoto of accounts zonder geverifieerd e-mailadres of telefoonnummer uit te schakelen, werd in maart geïntroduceerd. Twitter geeft gebruikers steeds meer controle over dit soort instellingen, waarmee het platform de privacy van gebruikers beter wil beschermen en de overlast door ongewenste tweets hoopt te beperken. Halverwege mei gaf Twitter gebruikers de mogelijkheid om in te zien welke informatie met adverteerders wordt gedeeld. Enkele weken daarna kwam Twitter met een filter om Direct Messages van onbekenden niet meer direct te tonen.

De nieuwe functionaliteit is beschikbaar voor de Twitter-app op iOS en Android, en via de officiële website. De mogelijkheid om notificaties uit te schakelen is niet beschikbaar voor gebruikers van de Windows Phone-app van Twitter.