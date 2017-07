Twitter komt met abonnementsdienst voor promoted tweets

Twitter is bezig met de introductie van een nieuw verdienmodel. Op termijn moeten klanten voor een vast bedrag per maand kunnen adverteren met hun Twitter-berichten. Vooralsnog is er alleen een beperkte bta-versie beschikbaar gemaakt.

Een Twitter-gebruiker met de naam Matt Navarra ontdekte het nieuwe advertentiemodel van Twitter. Voor een bedrag van 99 dollar per maand kunnen adverteerders ervoor kiezen om hun Twitter-berichten automatisch onder de aandacht te brengen in de vorm van promoted tweets. Europrijzen voor de dienst zijn nog niet bekend, en Twitter geeft de eerste dertig dagen gratis tijdens de bètaperiode. Het is mogelijk om op elk moment het abonnement weer stop te zetten.

Het nieuwe advertentiesysteem is niet breed onder de aandacht gebracht, waarschijnlijk omdat het nog om een bètaversie gaat. Nadat een gebruiker een abonnement afsluit duurt het nog vijf werkdagen voordat elke tweet automatisch tot promoted tweet wordt gepromoveerd. Die berichten krijgen daardoor een groter bereik onder Twitter-gebruikers. Vervolgens krijgt de klant elke twee weken een rapport waarin staat hoeveel gebruikers er bereikt zijn met de geplaatste berichten.

Met het abonnementssysteem heeft Twitter een nieuw verdienmodel voor promoted tweets. Het bedrijf achter de sociale-netwerksite kampt al enige tijd met tegenvallende bedrijfsresultaten, met dalende inkomsten en een stagnerende gebruikersgroei.