Ubisoft geeft For Honor dedicated servers

Ubisoft heeft bekendgemaakt dat gebruikers van de multiplayerversie van For Honor de mogelijkheid krijgen om via dedicated Ubisoft-servers te spelen. Dat moet de speelervaring ten goede komen door onder andere meer stabiliteit te bieden.

Dedicated servers is een van de vernieuwingen voor For Honor die Ubisoft op zijn blog uiteenzette. Sinds de release van de game vragen spelers al om het opzetten van dedicated servers, zodat er niet langer via peer-to-peerverbindingen gespeeld hoeft te worden. Ubisoft gaat daar nu gehoor aan geven, en hoopt daarmee de multiplayerervaring te verbeteren; volgens de uitgever kampte For Honor in de afgelopen tijd veel met stabiliteits- en verbindingsproblemen.

Ubisoft maakt dedicated servers niet meteen beschikbaar; het duurt nog enige tijd totdat de migratie is afgerond, waarbij Ubisoft geen termijn heeft afgegeven. In de tussentijd gaan ontwikkelaars nog wel aan de slag om de stabiliteit van de multiplayerervaring te verbeteren.