De gesloten beta test van For Honor loopt van 26 tot 29 januari. Geinteresseerden kunnen zich inschrijven en een kans maken op een plekje in de test, die op Xbox One, Windows en PlayStation 4 plaatsvindt.

Tijdens de bèta houdt Ubisoft ook het evenement 'War of the Factions'. Daarin wordt bijgehouden hoe goed de verschillende facties in de game presteren op het middeleeuwse fantasyslagveld. De winnende factie wordt beloond met extra items, die spelers ook na de bèta in de releaseversie van de game kunnen gebruiken. For Honor komt op 14 februari van dit jaar uit voor Windows, Xbox One en PlayStation 4.

Hoe groot de kans is op een plekje in de bèta, is niet bekend. Dat hangt af van hoeveel mensen uitgever Ubisoft en ontwikkelaar Ubisoft Montreal willen toelaten. De game heeft wel een sterke focus op multiplayer, dus wellicht dat de meeste geïnteresseerden wel toegang weten te krijgen. Sterker nog, het is onduidelijk of de singleplayermodus van het spel wel inbegrepen is in deze versie.

For Honor wordt door Ubisoft omschreven als een 'shooter, maar dan met zwaarden' en waarin ridders, samurai en vikings het met elkaar aan de stok krijgen. De game werd onthuld op de E3-gamebeurs van 2015. De game was daar ook in 2016 weer van de partij. Toen maakte Tweakers ook een preview van de game.