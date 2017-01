Door Sander van Voorst, woensdag 11 januari 2017 11:25, 0 reacties • Feedback

Het Google-overzicht van de in gebruik zijnde Android-versies toont in de maand januari geen vermelding meer van de Froyo-versie van het mobiele besturingssysteem, die in 2010 uitkwam. Het aandeel van toestellen met Marshmallow stijgt naar bijna een derde.

Doordat het overzicht Froyo, oftewel versie 2.2, niet meer toont, kan de conclusie getrokken worden dat deze versie op minder dan 0,1 procent van alle Android-toestellen voorkomt. Daarmee is versie 2.3, Gingerbread, nu de Android-variant met de kleinste vertegenwoordiging, van slechts 1 procent. Ice Cream Sandwich zit daar dicht bij in de buurt met een aandeel van 1,1 procent.

Sinds maart van vorig jaar is Android 5.x Lollipop nog steeds de grootste variant met een aandeel van 33,4 procent. Daarmee is een kleine afname te zien ten opzichte van het percentage van 35,4 procent, dat de versie in juni van vorig jaar nog had. Ook KitKat heeft een slordige tien procentpunten ingeleverd ten opzichte van die stand. Deze afname is de vertegenwoordiging van het in oktober 2015 uitgebrachte Marshmallow ten goede gekomen, die momenteel op 29,6 procent ligt.

Het overzicht toont sinds november de statistieken van Nougat, waarmee Google in augustus kwam. Deze variant is onderverdeeld in versie 7.0 en 7.1, die samen goed zijn voor een percentage van 0,7 procent. Toestellen die inmiddels over deze versie beschikken zijn onder andere de Nexus- en Pixel-toestellen van Google, de OnePlus 3 en 3T, en de HTC 10. Samsung maakte eerder bekend ernaar te streven om zijn Galaxy S7-toestellen deze maand van de meest recente Android-versie te voorzien.