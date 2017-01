Door Arnoud Wokke, donderdag 12 januari 2017 11:16, 15 reacties • Feedback

Submitter: robcoenen

Samsung is begonnen met het aanbieden van de Android 7.0-update voor de Galaxy S7 en S7 edge. Gebruikers van de bta kunnen de definitieve versie over-the-air binnenkrijgen, reguliere gebruikers volgen later.

De update voor gebruikers van de bèta is 215MB groot, meldt SamMobile. Het is onbekend wanneer de update precies uitkomt voor gebruikers die nu nog op Android 6.0 zitten. Samsung heeft in de afgelopen maanden een bètaprogramma gedraaid, waarin gebruikers de update alvast konden testen om zo bugs te helpen vinden.

Het was al langer duidelijk dat Samsung de update deze maand wilde uitbrengen. De update lijkt gebaseerd op Android 7.0 en niet het nieuwere Android 7.1, zoals dat draait op de Google Pixel-telefoons. Android 7.1 brengt onder meer compatibiliteit met vr-systeem Daydream met zich mee, al is het onbekend of Samsung dat zal ondersteunen. De S7 en S7 edge ondersteunen de Gear VR al, de vr-bril van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Samsung bracht de Galaxy S7 en S7 edge vorig voorjaar uit. Het blijven tot op heden de duurste telefoons in het assortiment van de hardwaremaker. Dat had de Note 7 moeten worden, maar Samsung blies de release van dat toestel in de Benelux af vanwege problemen met de accu van die telefoon.