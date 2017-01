Door Sander van Voorst, donderdag 12 januari 2017 12:09, 46 reacties • Feedback

OpenAI, een non-profitorganisatie die onder andere gesteund wordt door Elon Musk en Microsoft, heeft software open source gemaakt waarmee het ai voor zelfrijdende auto's traint. De software vormt een integratie met de game GTA V en is nu door iedereen te gebruiken.

OpenAI kondigde begin december het Universe-platform aan, waarmee het kunstmatige intelligentie traint. Dat gebeurt onder andere met games als Portal, Red Alert 2 en GTA V. Voor die laatste game heeft OpenAI de Universe-integratie nu open source gemaakt. Deze wordt ontwikkeld als deel van het DeepDrive-project, dat erop is gericht om kunstmatige intelligentie voor zelfrijdende auto's te trainen in een virtuele omgeving. GTA V is daarvoor uiterst geschikt, omdat het volgens de DeepDrive-ontwikkelaars de meest complexe testomgeving biedt.

Volgens OpenAI kan iedereen met een eigen versie van GTA V de DeepDrive-software gebruiken. Deze maakt gebruik van een modding framework en geheugeninspectietechnieken om van GTA V een simulator voor zelfrijdende ai te maken. Voordat Universe er was, duurde het ongeveer een dag om een testopstelling op een lokale Windows-pc klaar te zetten. Nu DeepDrive gebruikmaakt van Universe, is die tijd teruggebracht tot twintig minuten en wordt zowel Windows als Linux ondersteund.

De software bestaat behalve uit de broncode uit een Amazon Machine Image en een al getrainde agent. Om de software te gebruiken is het nodig om een server te starten met GTA V, voorzien van de Python-bibliotheek van Universe. De ai-agent is voorzien van 21 uur aan training en moet in staat zijn om in verschillende weersomstandigheden te rijden. Aan de hand van de weidse GTA-wereld is het bovendien mogelijk om grote hoeveelheden data te verzamelen. De omgeving is aan te passen door gebruik te maken van mods.

In onderstaande video wordt de werking van de agent getoond, waarbij linksboven de feed met 8fps te zien is die de agent binnenkrijgt. Diagnostische gegevens zijn linksonder te zien en aan de rechterkant is een vrije camera in beeld voor de toeschouwer.