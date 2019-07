Microsoft investeert miljard dollar in OpenAI

Microsoft gaat een samenwerking aan met non-profitorganisatie OpenAI. De techgigant investeert een miljard dollar en gaat samen met de organisatie een hardware- en softwareplatform voor kunstmatige intelligentie binnen Azure bouwen.

Een gevolg van de investering is dat OpenAI al zijn diensten naar Azure verhuist. Nieuwe technologie waaraan wordt gewerkt gaat ook op het cloudplatform van Microsoft draaien. De samenwerking moet een nieuw hardware- en softwareplatform opleveren in Azure waarmee een rekenmodel van 'ongekende schaal' kan worden opgezet. Het doel is om hiermee geavanceerde ai-modellen te trainen.

Microsoft gaat met OpenAI samenwerken aan het opzetten van de artificial general intelligence die de non-profitorganisatie voor ogen heeft. De missie van OpenAI is het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie waar de mensheid baat bij heeft. Het doel is om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die het niveau van een mens kan evenaren en overtreffen. De agi moet dan samen met mensen oplossingen bedenken voor wereldproblematiek.

Onderzoeksinstituut OpenAI werd in 2015 opgericht door verschillende topmensen uit de techindustrie. SpaceX- en Tesla-topman Elon Musk was een van de oprichters, maar hij verliet de organisatie om zijn eigen bedrijven meer aandacht te geven. Musk is nog wel donateur.