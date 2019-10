'Tesla neemt computervisionbedrijf DeepScale over'

Tesla heeft naar verluidt DeepScale overgenomen, een Amerikaanse start-up die werkt aan computervisiontechniek voor zelfrijdende auto's. De ceo van het bedrijf is bij Tesla aan de slag gegaan als machinelearningexpert bij de Autopilot-afdeling.

Tesla en DeepScale hebben niets bekendgemaakt over de overname, maar CNBC zegt van verschillende bronnen gehoord te hebben dat de autofabrikant de start-up heeft ingelijfd. Op de LinkedIn-pagina van Forrest Land is te zien dat hij nu bij Tesla werkt. Land is de ceo van DeepScale.

DeepScale is in 2015 opgericht en werkt aan computervisionsystemen voor autonome auto's. De software van het bedrijf maakt gebruik van deep neural networks om de omgeving te interpreteren. Het doel van DeepScale is om dergelijke software te laten draaien op relatief eenvoudige processors in auto's.

Het bedrijf is bekend van SqueezeNet, een neuraal netwerk voor computervision dat maar 0,5MB in beslag neemt en daardoor op veel systemen moet kunnen draaien. SqueezeNet is ontwikkeld door DeepSpace en onderzoekers van universiteiten. SqueezeNet is beschikbaar via GitHub en er is een paper over gepubliceerd op arXiv.

CNBC suggereert dat Tesla met de overname vooral talent wil aantrekken, omdat in de afgelopen tijd veel mensen zijn vertrokken bij het Autopilot-team. Volgens The Information was er onvrede in het team omdat Musk niet tevreden was met de vorderingen die werden gemaakt. Op zijn minst elf medewerkers, waaronder oudgedienden, zouden het bedrijf verlaten hebben.