Tesla gaat waarschijnlijk zelf accucellen produceren

Tesla lijkt zelf een accucelproducent te gaan worden. Er zijn al langer geruchten over deze stap en dit lijkt nu te worden bevestigd door vacatures waarin het bedrijf mensen vraagt voor functies zoals celtechnicus.

De website Elektrek heeft de vacatures op de website van Tesla gezien. Zo is er in de VS een vacature voor een celtechnicus waarbij de sollicitant moet bijdragen aan het ontwikkelen van anodes en ervaring moeten hebben op het vlak van de chemie van lithium-ioncellen en het gebruik van accutestapparatuur. De persoon voor deze vacature moet daarnaast binnen het productontwikkelingsteam experimenten en analyses uitvoeren. Er zijn meer van dit soort vacatures die lijken te wijzen op een stap van Tesla om zelf accucellen te gaan produceren.

Er zijn al langer aanwijzingen en geruchten over Tesla's wens om zelf accucellen te gaan produceren, wat mede zou worden ingegeven door de huidige schaalbeperkingen bij de accuproductie. Zo zei Musk in juni tijdens een aandeelhoudersvergadering in het Californische Mountain View dat Tesla alles doet wat mogelijk is om de accuproductie op te schalen naar heel hoge niveaus. Het bedrijf heeft toen niet hardop gezegd dat het zelf in de accucelproductie zou stappen, maar Drew Baglino, de onderdirecteur van Tesla's technologieafdeling, zei toen ook dat Tesla op het punt van een oplossing voor de accucelproductie 'meester van zijn eigen lot' wil zijn. Vooralsnog is dat niet het geval, aangezien Tesla momenteel accucellen van Panasonic afneemt voor de Model 3, X en S.

Tijdens die aandeelhoudersvergadering ging Musk ook kort in op de integratie van Maxwell, een bedrijf dat Tesla eerder dit jaar overnam. Volgens hem is de overname erg strategisch en gaat het om een belangrijke technologie die volgens Musk een groot effect zal hebben op de kosten en de schaal van de celproductie. Maxwell is producent van supercondensatoren en accu-onderdelen. Supercondensatoren zijn in vergelijking met lithium-ionaccu's beter in staat om een hoge piekstroom op te slaan, laden sneller op en gaan veel langer mee, maar hebben een veel lagere energiedichtheid. Vermoedelijk is de interesse van Tesla niet zozeer gericht op supercondensatoren maar op Maxwells onderzoek op het vlak van droge elektroden, waarmee de energiedichtheid van door Tesla gebruikte accu's omhoog kan gaan en ze goedkoper geproduceerd moeten kunnen worden.