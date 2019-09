Tesla stelt introductie elektrische pick-uptruck uit tot november

De elektrische pick-uptruck van Tesla wordt waarschijnlijk in november aangekondigd. Dat zegt Elon Musk op Twitter. In juni zei de Tesla-ceo dat de aankondiging in de zomer zou plaatsvinden. In juli noemde hij uiterlijk oktober.

In reactie op een vraag over de komst van de pick-uptruck zegt Musk dat november waarschijnlijk de maand is waarin de onthulling plaatsvindt. The Verge merkt op dat Musk op een vergadering voor aandeelhouders in juni aangaf dat de introductie in de zomer zou zijn. Eind juli gaf Musk op Twitter aan dat het nog twee tot drie maanden zou duren.

Tesla werkt al enkele jaren aan een pick-uptruck. Die zal op de markt komen na de Model Y. Die suv werd eerder dit jaar aangekondigd en moet ergens eind volgend jaar beschikbaar zijn. Dat maakt het aannemelijk dat de pick-uptruck niet voor 2021 uitkomt.

Vorig jaar gaf Musk in een interview aan dat de pick-uptruck een futuristisch 'Bladerunner- en cyberpunkachtig' uiterlijk krijgt. Bij de introductie van de Model Y-suv werd een teaser getoond. Die afbeelding geeft echter weinig van het ontwerp prijs.