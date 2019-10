Fisker toont elektrische suv met zonnepanelen op dak die rond 2022 uitkomt

Fisker Inc. toont renders van de Ocean. Dat is de elektrische suv die het Amerikaanse bedrijf eerder dit jaar aankondigde. De auto moet in 2022 in massaproductie gaan en zou in de VS minder dan 40.000 dollar gaan kosten.

Ontwerper en ceo Henrik Fisker heeft de naam van de auto bekendgemaakt op Twitter en toont daarbij renders van de voorkant, achterkant en bovenkant. Eerder deze week maakte Fisker al bekend dat zijn bedrijf op 4 januari 2020 een prototype van de auto zal tonen. Het gaat volgens het bedrijf niet om een showcar, maar om een auto die volledig werkt en opgebouwd is op het platform waar de uiteindelijke productieversie ook op gemaakt zal worden.

De auto krijgt een 80kWh-accu die goed zou moeten zijn voor een bereik tussen 402 en 482 kilometer. Het dak wordt voorzien van zonnepanelen en volgens de fabrikant levert dat jaarlijks zo'n 1610km aan 'gratis bereik' op. Meer technische details heeft Fisker nog niet bekendgemaakt over auto. Wel zegt de fabrikant gerecyclede materialen te zullen gebruiken voor veel onderdelen.

Fisker kondigde de komst van de auto in maart aan en zei toen dat het model in de VS minder dan 40.000 dollar gaat kosten. Het bedrijf gaat de concurrentie aan met de Tesla Model Y, die in Amerika ook minder dan 40.000 dollar kost. In Nederland kost de Model Y minimaal 57.000 euro. Eind 2021 moet de Ocean in productie gaan en dat moet resulteren in leveringen op grote schaal in 2022.

Het Amerikaanse bedrijf Fisker Inc. is in 2016 opgericht. Ontwerper Henrik Fisker staat aan het hoofd van het bedrijf. Hij is bekend van de Fisker Karma, die in 2012 uitkwam en gemaakt werd door Fisker Automotive. Dat bedrijf ging echter failliet en de productiefaciliteit werd verkocht aan een Chinees bedrijf, dat nu onder de naam Karma Automotive opereert. Henrik Fisker behield de rechten op de naam en het handelsmerk Fisker.