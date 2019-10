Ubisoft heeft doel om crossplay aan alle pvp-games toe te voegen

In een conference call met investeerders heeft de ceo van Ubisoft uitgesproken dat het doel is om crossplay-ondersteuning naar alle pvp-games te brengen. Hij zegt daarbij dat crossplay-ontwikkelingen goed onderweg zijn bij het bedrijf.

Eerder deze maand voegde Ubisoft crossplatform-ondersteuning toe aan zijn free-to-play-vechtgame Brawlhalla. Volgens Yves Guillemot is het doel om deze ondersteuning aan alle pvp -games van Ubisoft toe te voegen, schrijft gamesindustry.biz op basis van zijn uitlatingen. Momenteel is Brawlhalla naast de World Dance Floor-modus van het spel Just Dance de enige cross-platformgame uit de stal van Ubisoft, maar daar zullen op termijn dus meer titels bij komen. Er komen steeds meer games waarbij spelers op zowel de pc als op de consoles tegen elkaar kunnen spelen. Los van Ubisoft gaat het dan onder andere over Fortnite, Minecraft, Dauntless, Call of Duty: Modern Warfare en Rocket League.

Huidige pvp-games van Ubisoft zijn bijvoorbeeld For Honor en Rainbow Six Siege. Die laatste game doet het volgens Ubisoft goed. Het bedrijf meldt in zijn kwartaalcijfers dat de multiplayergame een 'recordaantal actieve spelers heeft', al geeft de uitgever daarbij geen exacte cijfers. Wel zegt Ubisoft dat de game 50 miljoen geregistreerde spelers heeft op alle platforms gezamenlijk. Het is daarbij wel onduidelijk of spelers die het spel bijvoorbeeld alleen hebben uitgeprobeerd tijdens een gratis weekend ook zijn meegeteld.

Ubisoft spreekt ook van een 'verdere toename' van de dagelijkse player engagement in Rainbow Six Siege en Assassin's Creed: Odyssey. Het bedrijf meldt een toename in player recurring investments van 18,3 procent in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Hieronder valt de verkoop van dlc, seizoenspassen en microtransacties. Een voortdurende flinke stijging van de inkomsten bij deze categorie is bij game-uitgevers al jaren een patroon en bij Ubisoft is dat niet anders.

Eerder deze maand stelde Ubisoft meerdere aankomende games uit en verlaagde het bedrijf zijn winstverwachtingen wegens tegenvallende resultaten van Ghost Recon: Breakpoint. In zijn kwartaalcijfers zegt Ubisoft dat de opbrengsten van het bedrijf zijn gedaald door impairment charges die aan Breakpoint zijn gerelateerd. Dit is een verlies aan goodwill en komt simpel gezegd neer op verloren opbrengsten door imagoschade. Ubisoft meldt dat de operationele inkomsten, wat staat voor de omzet voor aftrek van belasting, afschrijvingen en dividend, is gedaald met 93 procent in vergelijking met vorig jaar. Wel zegt het bedrijf dat het omzetdoel voor het afgelopen kwartaal is behaald.