Free-to-play game Brawlhalla komt in 2020 uit voor Android en iOS

Platformvechtgame Brawlhalla verschijnt volgend jaar voor mobiele Android-apparaten en iOS-toestellen. Er komt ondersteuning voor crossplay met alle andere platforms. De game is al beschikbaar voor de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One en pc.

Wanneer Brawlhalla in 2020 precies naar iOS en Android komt, heeft Ubisoft nog niet meegedeeld. Wel laat het bedrijf weten dat geïnteresseerde gamers zich online kunnen registreren voor een bèta. Ubisoft maakte het nieuws bekend tijdens het Brawlhalla-wereldkampioenschap in het Amerikaanse Atlanta.

In de vechtgame Brawlhalla kiezen spelers uit ruim veertig personages en gaan zij de strijd aan in singleplayer- en co-opmodi, zowel online als lokaal. Gamers krijgen ook toegang tot cross-overpersonages zoals Hellboy en Finn en Jake uit Adventure Time. De game is op alle platforms gratis te spelen, maar bevat wel in-app aankopen.