Blue Mammoth Games gaat studio opzetten in Amsterdam

De Amerikaanse gameontwikkelaar Blue Mammoth Games, dat recentelijk vechtspel Brawlhalla uit heeft gebracht, gaat in 2018 een gamestudio in Amsterdam opzetten. Hiermee wil het bedrijf beter in contact komen met Europese gamers en gebruikmaken van de arbeidskrachten die de EU kan leveren.

De studio in Amsterdam gaat volgens GamesIndustry.biz niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van het deze maand uitgebrachte Brawlhalla, maar gaat ook aan nieuwe, onaangekondigde games werken. Daarnaast zal de ontwikkelaar Brawlhalla-toernooien gaan organiseren in Europa, zoals het dat nu ook doet in de VS.

In januari van 2018 wil Blue Mammoth Games de deuren van de nieuwe studio openen. Op dat moment zullen er drie werknemers zijn, maar dit moet uiteindelijk uitgroeien tot 25. De exacte functies bij de studio zijn nog niet bekend. Volgens Steamspy is free-to-play-vechtspel Brawlhalla aanwezig in zeven miljoen Steam libraries. Naast Brawlhalla is Blue Mammoth volgens hun site verantwoordelijk voor browsergame Dungeon Blitz.