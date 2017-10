Groot e-sportstoernooi van Hearthstone komt in januari 2018 naar Amsterdam

De Hearthstone Championship Tour World Championship, een groot e-sportstoernooi van het kaartspel Hearthstone, wordt van 18 tot en met 21 januari gehouden in de Amsterdamse Beurs van Berlage.

Daar strijden zestien van de beste Hearthstone-spelers om een gezamenlijke prijzenpot van 1 miljoen dollar. De winnaar ontvangt 250.000 dollar, de nummer twee 150.000 dollar, en de nummer drie 100.000 dollar. Tickets kunnen nog niet worden besteld; het is nog niet bekend wanneer de verkoop van start gaat. Toeschouwers die een ticket hebben aangeschaft kunnen in ieder geval een Thill of Victory-kaart toegemoet zien zodra het toernooi voorbij is.

Het toernooi wordt gespeeld door zestien van de beste Hearthstone-spelers. Acht daarvan zijn al gekwalificeerd. Vier spelers zullen zich kwalificeren door de halve finales te bereiken van de HCT Summer Championship. De laatste vier spelers zullen op basis van punten toegang krijgen tot het toernooi.

Er zijn vaker grote internationale e-sportsevenementen gehouden in Nederland. Eind vorig jaar waren er de Rocket League Championship Series. In Theater Amsterdam kon het publiek op twee enorme schermen kijken naar hoe de auto's probeerden de bal in het doel te krijgen. In april 2016 koos Riot Games, de maker van League of Legens, Ahoy in Rotterdam uit als locatie voor de Europese League of Legends Spring Finals.