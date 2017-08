Hearthstone-uitbreiding Knights of the Frozen Throne komt 11 augustus uit

Blizzard heeft de precieze releasedatum van de volgende Hearthstone-uitbreiding bekendgemaakt, nadat eerst alleen 'begin augustus' was genoemd. De uitbreiding met de naam Knights of the Frozen Throne komt op 11 augustus uit in Europa.

Blizzard meldt de datum op zijn eigen blog. Met de uitbreiding worden in totaal 135 nieuwe kaarten aan het spel toegevoegd. Het verhaal van de uitbreiding draait om het continent Northrend uit World of Warcraft, waar spelers uiteindelijk de Ice Crown Citadel moeten bereiken. Een vernieuwing in deze uitbreiding is dat spelers hun eigen hero kunnen vervangen voor een Death Knight-versie die beschikt over een eigen hero power.

Inmiddels is een groot deel van de nieuwe kaarten al bekendgemaakt via bekende streamers en andere Hearthstone-personages. Alle tot nu toe getoonde kaarten zijn te vinden in een Reddit-thread. Sommige kaarten introduceren een nieuwe mechanic onder de naam 'lifesteal'. Als een dergelijke kaart schade toebrengt, krijgt de speler die de kaart controleert er weer leven bij. Een van de meer spectaculaire kaarten is Archbishop Benedictus, die een speler het volledige deck van de tegenstander laat kopiëren.

Als de uitbreiding uitkomt, kunnen spelers het in een singleplayermodus opnemen tegen tegenstanders die zij in acht verschillende missies tegenkomen. Aan het einde van een missie krijgen ze vervolgens een aantal kaarten. Zoals altijd zijn 50 packs al van tevoren te kopen voor een prijs van 50 euro met een card back als beloning. Hearthstone had in mei 70 miljoen spelers.