Door Joris Jansen, dinsdag 2 mei 2017 12:01, 10 reacties • Feedback

Blizzard heeft laten weten dat het online kaartenspel Hearthstone de grens van 70 miljoen spelers is gepasseerd. Het is onduidelijk hoeveel van deze spelers daadwerkelijk actief zijn en of de ontwikkelaar ook dubbele accounts heeft meegerekend.

Blizzard maakte het nieuws op de officiële website van Hearthstone bekend. In februari 2015 had de game nog 25 miljoen spelers en in mei dat jaar was dat aantal gestegen naar 30 miljoen. In april 2016 had de game al 50 miljoen geregistreerde accounts. Met de stijging naar 70 miljoen is het aantal spelers in twee jaar tijd meer dan verdubbeld.

De ontwikkelaar maakte ook bekend dat Hearthstone door de uitbreiding Journey to Un'Goro een record heeft gevestigd voor de meeste spelers die op een dag online een Hearthstone-game hebben gestart. Hoeveel spelers dit waren, maakte Blizzard niet bekend.

Blizzard zegt blij te zijn met zoveel spelers die het spel spelen. De ontwikkelaar heeft besloten dat Hearthstone-spelers gedurende de maand mei, zodra er wordt ingelogd, drie gratis kaartenpakketen krijgen voor Journey to Un'Goro. Dit geldt ook voor nieuwe spelers die zich registreren.