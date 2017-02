Door Sander van Voorst, dinsdag 28 februari 2017 07:40, 1 reactie • Feedback

Blizzard heeft een nieuwe uitbreiding van zijn kaartspel Hearthstone aangekondigd. De uitbreiding draagt de naam Journey to Un'Goro en introduceert in totaal 135 nieuwe kaarten. Het thema van de uitbreiding is het gelijknamige gebied uit WoW, waar onder andere dinosaurussen te vinden zijn.

In de aankondiging laat Blizzard weten dat de uitbreiding rond het begin van april moet uitkomen. Naast een aantal nieuwe kaarten brengt de uitbreiding verschillende veranderingen met zich mee. Zo wordt het type 'elemental' geïntroduceerd dat aan verschillende nieuwe en bestaande kaarten wordt gekoppeld, bijvoorbeeld Ragnaros the Firelord.

Daarnaast krijgen minions de eigenschap 'adapt' mee, waarmee spelers kunnen kiezen uit tien verschillende 'evoluties', die uiteenlopende effecten hebben. Dit moet spelers meer flexibiliteit bieden. Een andere vernieuwing is de introductie van quests. Dit is een kaart die spelers aan het begin van een potje kunnen spelen. Als zij in de loop van het spel aan de voorwaarden van de opdracht hebben voldaan, krijgen zij een beloning.

Blizzard heeft aangekondigd op 17 maart meer informatie te geven rond een aantal van de nieuwe kaarten. Ontwikkelaar Jong Woo liet via Twitter weten dat er twee legendaries per klasse uitkomen, waarvan één de quest-kaart is. Zoals gewoonlijk is het mogelijk om vijftig kaartenbundels vooruit te bestellen voor een prijs van 50 euro.