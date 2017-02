Door Paul Hulsebosch, dinsdag 7 februari 2017 13:28, 73 reacties • Feedback

Spelers die in World of Warcraft hun bijeengespeelde virtuele goud omzetten in WoW Tokens, kunnen voortaan kiezen of ze die Tokens inzetten om hun WoW-abonnement te betalen of dat ze het tegoed willen gebruiken voor virtuele aankopen in andere Blizzard-games.

Blizzard kondigt de nieuwe optie aan via de website van World of Warcraft. De ontwikkelaar biedt spelers van de inmiddels twaalf jaar oude mmog sinds 2015 de mogelijkheid om WoW Tokens te kopen met het in de game te verdienen virtuele goud. De Tokens zijn in het leven geroepen om te besteden aan het maandelijkse abonnement dat voor het spelen van de game nodig is. Spelers kunnen op die manier het abonnement verdienen door de game veel te spelen. Nu breidt Blizzard de opties uit. Spelers die een WoW Token kopen, krijgen voortaan ook de mogelijkheid om een bedrag toe te voegen aan Battle.net Balance, de beurs waaruit virtuele voorwerpen voor alle Blizzard-games betaald kunnen worden.

Op die manier kunnen spelers die veel tijd steken in de mmog dus virtuele voorwerpen bemachtigen voor games als StarCraft II, Diablo III, Hearthstone en Heroes of the Storm. Ook de digitale versies van de games zelf kunnen via de Battle.net Balance betaald worden. Blizzard kondigt aan dat een WoW Token een tegenwaarde heeft van 15 dollar, maar laat ook weten dat die waarde kan variëren in andere regio's.

Het systeem van WoW Tokens werkt ook andersom; spelers van World of Warcraft kunnen in de online shop van Blizzard een Token kopen en dat in de game te koop aanbieden, om zo virtueel geld voor in de game te bemachtigen. Dat virtuele goud wordt doorgaans verdiend door de game te spelen, maar wie daar geen tijd aan wil besteden, kan via WoW Tokens aan virtueel geld komen.

Blizzard toont WoW Tokens