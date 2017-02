Door Joris Jansen, dinsdag 7 februari 2017 10:27, 25 reacties • Feedback

Jeff Kaplan, 'game director' van Overwatch, heeft zich uitgesproken tegen het gebruik van een muis en toetsenbord bij het spelen van Overwatch op de Xbox One en PlayStation 4. Kaplan heeft Microsoft en Sony hierover benaderd en roept consolegebruikers op ook hun bezwaren te uiten.

Kaplan is niet principieel tegen het gebruik van een muis of een toetsenbord. Het gaat de gamemaker naar eigen zeggen om het behouden van een zo eerlijk mogelijk speelveld, zowel financieel als competitief. Hij wil dat ofwel muis en toetsenbord in zijn geheel worden verboden, ofwel dat het gebruik van de randapparatuur openlijk en goed wordt ondersteund voor iedereen. Dit heeft Kaplan gezegd op het Battle.net-forum van Blizzard.

Kaplan is vooral bezorgd over het feit dat het nu mogelijk is een muis en toetsenbord te gebruiken door middel van relatief dure usb-hubs. Dat betekent dat mensen die financieel in staat zijn om bijvoorbeeld de XIM4 aan te schaffen een muis kunnen gebruiken in shooters. De XIM4 is een usb-hub die omgerekend 117 euro kost. Hiermee kunnen gamers een competitief voordeel behalen omdat de muis het mogelijk maakt sneller te richten dan de analoge sticks van consolecontrollers. Kaplan vind deze situatie onwenselijk. Een vergelijkbare usb-hub is de Iogear Keymander. De claim hierbij is dat deze de randapparatuur zelfs kan laten functioneren bij alle consolegames.

Naast deze onofficiële usb-hubs van externe partijen lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Sony en Microsoft het gebruik van muis en toetsenbord officieel en breed gaan ondersteunen. Vorig jaar juni zei Phil Spencer van Microsoft dat het nog een aantal maanden zou duren voordat het gebruik van muis en toetsenbord officieel ondersteund zou worden, maar toen werkte het al op een ontwikkelaarsversie van de Xbox One.

De PlayStation 4 ondersteunt muizen en toetsenborden al via bluetooth of usb, maar gameontwikkelaars moeten deze ondersteuning dan nog wel toevoegen aan de games. In 2013 gebeurde dat bijvoorbeeld al met de game War Thunder, die op de PlayStation 4 het gebruik van muis en toetsenbord ondersteunt. Daarnaast wordt de Tactical Assault Commander Pro al door Sony ondersteund voor de PlayStation 4 en PlayStation 3. Dit is een mechanisch toetsenbord met een muis die volgens de makers specifiek ontworpen is voor first person shooters.