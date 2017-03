Door Paul Hulsebosch, donderdag 30 maart 2017 11:50, 10 reacties • Feedback

Blizzard werkt aan een flinke update voor moba Heroes of the Storm. De veranderingen zijn dusdanig groot dat de studio de patch versie 2.0 gedoopt heeft. Vooral het progressiesysteem en het betalingssysteem gaan op de schop.

Blizzard organiseerde deze week een Heroes of the Storm Spring Summit waar het flinke veranderingen aankondigde voor de moba -game. Zo verwijdert Blizzard alle level caps in de game. Tot nu toe heeft een Hero een level cap van 20 en heeft de speler op zijn account een aparte level cap van 40. Die twee worden samengevoegd. De level cap van Heroes wordt verwijderd en de het level van de account wordt een optelsom van het level van alle Heroes die aan het account gekoppeld zijn. Al verdiende ervaringspunten worden overgenomen als patch 2.0 live gaat.

Blizzard voegt bovendien Loot Chests toe aan de game, vergelijkbaar met de kisten die spelers als beloning krijgen in Overwatch. Een speler krijgt een kist voor elk level dat een Hero stijgt. Die kist bevat eenvoudige voorwerpen. Bij het behalen van specifieke milestones krijgt de speler een loot chest met minstens één voorwerp van rare of epic kwaliteit. Een chest bevat steeds vier voorwerpen. Dat zijn meestal cosmetische voorwerpen, al kan een kist ook een speelbare Hero bevatten. Blizzard voert met patch 2.0 bovendien nieuwe voorwerpen in, zoals banners, emojis en sprays. De emojis kunnen gebruikt worden in de chatfunctie van de game. Sprays zijn er om een Battleground te taggen. Ook de banners en flags zijn er om mee te nemen het slagveld op. Spelers kunnen voortaan bovendien per Hero verschillende loadouts samenstellen, met daarin cosmetische voorwerpen, banners en sprays. Voor elke Hero kunnen drie loadouts samengesteld worden.

Blizzard gaat bovendien het betalingssysteem in de game aanpassen. Het voert Gems en Shards in, naast het al bestaande Gold. Gold blijft het middel om nieuwe Heroes mee te kopen. Shards worden gebruikt om zelf cosmetische voorwerpen mee te maken. Op die manier hoeven spelers minder vaak echt geld te gebruiken om cosmetische voorwerpen aan te schaffen. Spelers kunnen Shards verkrijgen door dubbele voorwerpen om te zetten in de nieuwe geldsoort. Gems kunnen gebruikt worden voor de aanschaf van voorwerpen waar nu echt geld voor nodig is. Spelers verdienen Gems door voortgang te boeken in de game. Zo krijgt elke speler 1000 Gems als een Hero level 5 bereikt.

Blizzard kondigt bovendien een nieuwe Hero aan die in patch 2.0 geïntroduceerd wordt. Het gaat om de assassin Cassia die uitgerust is met een speer en bovendien bliksem op kan roepen. Blizzard verwacht dat patch 2.0 eind april live gaat.

Blizzard toont de veranderingen uit Heroes of the Storm 2.0

Cassia uit Heroes of the Storm 2.0