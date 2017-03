Door Mark Hendrikman, zaterdag 25 maart 2017 14:49, 8 reacties • Feedback

Op woensdag 29 maart komt update 7.2 voor World of Warcraft: Legion uit in Europa. De gratis contentuitbreiding staat ook bekend onder de naam The Tomb of Sargeras en belooft een van de grootste patches voor de mmorpg aller tijden te worden.

Blizzard maakt de releasedatum op vrijdag bekend en voegt daar ook nog een trailer toe die de opening cinematic van de patch bevat. In The Tomb of Sargeras kunnen spelers afreizen naar de Broken Shore-zone, waar de gebeurtenissen die leidden tot het begin van de Legion-verhaallijn zich afspeelden. Daar kunnen ze deelnemen aan het Assault on Broken Shore-evenement, dat uit meerdere fases bestaat. In de loop van dat evenement kunnen spelers een uitvalsbasis op het eiland opzetten.

Daarnaast is er de mogelijk om de nieuwe Cathedral of Eternal Night-kerker te verkennen en om mee te doen aan speciale evenementen genaamd Legion Assaults, waarin spelers een Legion-oorlogsschip aan moeten vallen in teams van drie. Verder zijn er nieuwe mogelijkheden op het gebied van pet battles en wordt het tweede deel van de quest line die leidt tot de mogelijkheid om naar de Broken Isles te vliegen, ontsleuteld.

Blizzard heeft eerder deze maand een uitgebreide preview van Patch 7.2 gepubliceerd. Voor deze content is World of Warcraft: Legion vereist. Hoewel Blizzard spreekt van een release op 28 maart, geldt dat Europa dergelijke patches altijd een dag later krijgt. Naast het onthullen van de releasedatum van The Tomb of Sargeras heeft Blizzard deze week ook de prijzen voor bepaalde operaties in World of Warcraft, zoals naams- en rasveranderingen, verhoogd.