Naar aanleiding van de terroristische aanslag in Londen van afgelopen woensdag heeft de woordvoerder van premier Theresa May gesteld dat internetbedrijven als Google en Facebook 'meer kunnen en moeten doen' om online extremisme tegen te gaan.

De woordvoerder stelde vrijdag verder dat de Britse overheid zijn aandeel al vervult: 'de overheid en veiligheidsdiensten doen alles wat ze kunnen en het is duidelijk dat de bedrijven achter sociale media meer moeten doen.' Verder 'ligt de bal nu bij hen' als het gaat om een reactie hierop formuleren.

De vertegenwoordiger van 10 Downing Street, zoals het kantoor van de premier ook wel bekend staat, stelt dat de Britse overheid al langer in gesprek is met de bedrijven over hoe dit precies in het vat gegoten moet worden, maar hij treedt verder niet in detail over mogelijke oplossingen. Boris Johnson, de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, zegt er onder andere over dat de bedrijven 'moeten kijken naar het spul dat hun websites op gaat.'

De woordvoerder deed geen uitspraken over of er mogelijk wetten zouden kunnen komen om extremistisch online materiaal tegen te gaan. De voorkeur gaat ernaar uit dat sociale media zelf voorkomen dat dergelijk materiaal online verschijnt of dat het na het plaatsen zo snel mogelijk weer verdwijnt.

Hoewel de uitspraken gedaan worden naar aanleiding van de aanslag van afgelopen woensdag, wil het kantoor van Theresa May daarmee niet impliceren dat online extremistisch materiaal een sleutelrol heeft gespeeld in de radicalisering van de dader. Het commentaar is algemener bedoeld. Bij de aanslag vielen vier doden, waaronder een politieagent en de dader.

Facebook reageert op de uitspraken door te zeggen dat dit soort inhoud altijd snel verwijderd wordt nadat de beheerders ervan op de hoogte zijn gesteld. Ook wordt relevante informatie altijd naar autoriteiten doorgespeeld en is het bedrijf continu in overleg met de Britse overheid om te kijken naar wat er gedaan kan worden om extremistische content op sociale media beter te bestrijden. Het sociale medium heeft meer dan een miljard actieve gebruikers. Twitter en Google weigerden commentaar.

Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk hebben grote techbedrijven te maken met toenemende druk om hun online platformen strenger te reguleren. Eerder deze maand diende de Duitse minister van Justitie een wetsvoorstel in waarmee hij internetbedrijven wil dwingen harder op te treden tegen dergelijke inhoud, op straffe van boetes van maximaal 50 miljoen euro per stuk. Van de week bleken ook adverteerders druk te zetten op YouTube, een dochterbedrijf van wat nu Alphabet heet maar beter bekend is als Google.