De AIVD ziet een sterke toename van het aantal geavanceerde internetaanvallen van buitenlandse inlichtingendiensten. Dit is een van de vijf aandachtsgebieden van de AIVD en zou het noodzakelijk maken voor de dienst om in 2017 in omvang toe te nemen.

De AIVD gaat zich in 2017 met name richten op het jihadistisch terrorisme, landenonderzoeken, radicalisering, links- en rechtsextremisme, spionage, al dan niet digitaal, en 'cyberdreiging'. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Wat betreft digitale spionage ziet de AIVD 'ongewenste activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten in aantal en intensiteit toenemen'. De dienst wil de aanvallen detecteren en tegengaan. Volgens de dienst gaat het om hoogwaardige aanvallen die niet alleen spionage of terrorisme als doel hebben, maar ook beïnvloeding en sabotage.

In de afgelopen maanden zijn er veel berichten geweest over de vermeende pogingen door de Russische inlichtingendiensten om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. De Duitse inlichtingendienst BfV stelt eveneens een toename te zien van gerichte aanvallen op systemen van Duitse politieke partijen en overheidsorganisaties. De dienst claimt aanwijzingen te hebben dat de aanvallen afkomstig zijn van Russische staatshackers met als doel de verkiezingen te beïnvloeden. Ook in Nederland zijn volgend jaar verkiezingen.