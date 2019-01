AIVD beschuldigt China van hacken Nederlandse organisaties via hackergroep APT10

De inlichtingendienst AIVD acht het 'waarschijnlijk' dat dat China achter hackpogingen op overheidsorganen en bedrijven in Nederland zit. Dit middels de Chinese hackergroep APT10. Doelwitten zijn patenten en intellectueel eigendom.

De AIVD deed de uitspraken tegenover RTL Nieuws. Ook de militaire inlichtingendienst MIVD herkent zich in de uitspraken. De informatie die de groep als doelwit heeft, kan weer een economische voorsprong opleveren voor China. Frank Groenewegen van Fox-IT stelt dat APT10 vooral via grote it-dienstverleners binnenkomen; die hebben digitale toegang tot veel bedrijven, dus een enkele geslaagde hack vertaalt zich dan meteen naar een heleboel geslaagde hacks. Andere doelwitten zouden ruimte- en luchtvaartorganisaties zijn.

De AIVD waarschuwt al jarenlang voor deze dreiging vanuit China. Ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk maken deze zelfde geluiden. Het Britse National Cyber Security Centre publiceerde in december nog een rapport waarin het in essentie hetzelfde stelt als de AIVD nu doet. De VS heeft op zijn beurt twee Chinezen aangeklaagd voor staatshacken. Zij zouden ook onderdeel zijn van APT10.