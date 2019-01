Tesla maakt Superchargers 40 procent duurder in Nederland en België

Tesla heeft laden bij zijn eigen Supercharger-stations 40 procent duurder gemaakt in Nederland en België. In Nederland is de prijs van 20 naar 28 eurocent gegaan en bij de zuiderburen van 23 naar 32 eurocent.

De Supercharger-prijzen gaan over heel de wereld met soortgelijke percentages omhoog, maar er zijn uitschieters met een verhoging van 100 procent. In een reactie aan Electrek laat Tesla weten dat de prijswijzigingen bedoeld zijn om aan te passen aan "de regionale prijsverschillen en intensiteit van gebruik".

Verder stelt Tesla volgens de site dat het de opbrengst van de Supercharger-stations wil gebruiken om meer dit netwerk verder uit te breiden. Nederland heeft nu 16 stations met nog 10 op komst en België heeft er 11 met 9 op komst. West-Europa is over het algemeen goed voorzien van Superchargers, zeker vergeleken met de rest van Europa. De automaker heeft echter eind vorig jaar bekendgemaakt dat het gaat uitbreiden in die markten.

Tesla heeft altijd beloofd dat het gebruik van zijn laders onderaan de streep betekent dat het goedkoper is dan rijden in een benzine- of dieselauto en dat het systeem geen winstoogmerk heeft. Tesla-auto's die voor 1 januari 2017 zijn gekocht, laden gratis. Nieuwere Tesla's krijgen 400kWh per jaar gratis, wat zich naar schatting vertaalt naar 1600 kilometer, aldus Tesla.