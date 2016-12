Door Julian Huijbregts, dinsdag 27 december 2016 19:48, 63 reacties • Feedback

De volgende generatie van Superchargers voor Tesla-auto's wordt volgens ceo Elon Musk veel sneller dan de huidige laadstations. Details geeft de topman nog niet, maar hij noemt een 350kW-systeem van de concurrentie 'kinderspel'.

Huidige Supercharger-stations hebben een laadcapaciteit van maximaal 145kW. Als er Superchargers komen die daadwerkelijk een hogere capaciteit hebben dan 350kW, kan het mogelijk worden om in een paar minuten een Tesla-auto voor een groot deel op te laden.

Elon Musk doet de uitspraak op Twitter, in een reactie op een journalist van autowebsite Elektrec. De journalist vraagt wanneer Tesla meer van zijn Superchargers gaat voorzien van zonnepanelen. Het antwoord van Musk is dat samenvalt met de komst van Supercharger V3, Powerpack V2 en de overname van SolarCity. Niet eerder sprak Tesla over een derde generatie van Supercharger-laadstations.

Als de journalist doorvraagt of de nieuwe Superchargers net zo snel kunnen laden als een 350kW-systeem waar onder andere BMW, Mercedes, Ford en Volkswagen aan werken, antwoordt Musk met: "Slechts 350kW? Wat bedoel je, speelgoed voor kinderen?".

Toen Tesla in juli de tweede generatie Supercharger-stations presenteerde, sprak het bedrijf zich volgens Elektrec uit over de toekomstplannen. Daarbij werd het doel gesteld dat laden in vijf tot tien minuten zou moeten lukken, maar ook werd gezegd dat dit niet binnen een jaar mogelijk zou zijn. Tesla heeft in Nederland acht Superchargers en in België staan op het moment vijf van de snelle laadstations.