dinsdag 25 april 2017

Tesla verdubbelt het aantal laadlocaties van zijn Supercharger-netwerk dit jaar van 5400 tot 10.000. Daarnaast wil het bedrijf het aantal Wall Connectors bij Destination Charging-locaties flink uitbreiden. De uitbreiding is volgens het bedrijf nodig voor de adoptie van elektrische voertuigen.

De uitbreiding van het aantal Supercharger- en Destination Charging-locaties vindt wereldwijd plaats. Tesla heeft een overzicht geplaatst met plattegronden van de uitbreidingen. Ook in Nederland en België komen nieuwe locaties. In Nederland plaatst Tesla nieuwe Superchargers in Apeldoorn, Venlo en Breukelen. België krijgt er zes laadlocaties bij, in onder andere Brugge, Antwerpen en Luik.

Rood: bestaande Superchargers, grijs: geplande Superchargers

De grootste uitbreiding vindt plaats in Noord-Amerika. Daar vergroot Tesla het aantal Superchargers met 150 procent en in Californië komen er bijvoorbeeld duizend nieuwe laadlocaties bij. De autofabrikant belooft verder meer locaties in steden te situeren en te zorgen voor uitbreiding van bestaande Supercharge-plekken, zodat er tientallen Tesla's tegelijk geladen kunnen worden. Het gaat daarbij om plekken langs drukkere langeafstandsroutes.

Tesla zegt zich met het vergroten van het netwerk voor te bereiden op de uitbreiding van het aanbod met de Model 3, waarmee het bedrijf zich op de massamarkt richt. In het vierde kwartaal van dit jaar moet de massaproductie van de Model 3 op gang komen en wil Tesla vijfduizend exemplaren per week produceren. In 2018 moet de productie naar tienduizend auto's per week groeien.