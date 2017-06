Door Sander van Voorst, woensdag 7 juni 2017 15:02, 50 reacties • Feedback

Uit een rapport van het Internationaal Energieagentschap blijkt dat Nederland wereldwijd op de tweede plaats staat als het gaat om het marktaandeel van elektrische auto's in het desbetreffende land. Noorwegen staat op de eerste plaats.

Het rapport van het IEA, dat uitgaat van de situatie in 2016, becijfert het aandeel in Noorwegen op 29 procent. Daarbij is het marktaandeel berekend als het aandeel van nieuwe registraties van elektrische voertuigen binnen alle voertuigregistraties. In Nederland komt het marktaandeel neer op 6,4 procent, gevolgd door Zweden met 3,4 procent. In andere landen, waaronder China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hebben elektrische auto's een aandeel van 1,5 procent.

Als gekeken wordt naar de totale markt voor elektrische auto's, waaronder in het rapport volledig elektrische auto's en plug-in hybrids vallen, blijkt dat de markt in China veruit het grootste is. Volgens het IEA wordt in dat land veertig procent van alle elektrische auto's wereldwijd verkocht. Dat is twee keer zoveel als de verkopen in de Verenigde Staten. Het wereldwijde aantal nieuwe registraties van elektrische auto's kwam neer op 750.000 en de mondiale voorraad steeg naar 2 miljoen auto's. Binnen die twee gebieden neemt de groei wel af; 2016 was dan ook het eerste jaar sinds 2010 waarin de toename van het aantal verkopen onder de 50 procent dook.

Ondanks de groei is het aandeel van de voorraad elektrische auto's binnen het totale aantal passagiersvoertuigen slechts 0,2 procent, becijfert het IEA. Het is de verwachting dat de voorraad groeit naar 9 tot 20 miljoen elektrische auto's in 2020 en naar 40 tot 70 miljoen in 2025. Deze ontwikkeling wordt onder meer sterk beïnvloed door het beleid dat verschillende landen en steden op dit gebied hanteren.

De Europese Autofabrikantenbond ACEA maakte onlangs bekend dat de verkoopaantallen van elektrische auto's in Europa snel stijgen. In het eerste kwartaal van dit jaar was er een stijging van 50 procent te zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. In Nederland werd een percentage van bijna 85 gehaald.

Groei in elektrische voertuigen, volgens IEA. Bev = battery electric vehicle. Phev = plug-in hybrid electric vehicle