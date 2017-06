Door Sander van Voorst, woensdag 7 juni 2017 16:58, 2 reacties • Feedback

Het team achter de Tor-browser heeft een nieuwe stabiele release gepubliceerd met versienummer 7.0. Hierin worden verschillende Firefox-elementen verwerkt, zoals een sandbox en ondersteuning voor multiprocess-functionaliteit.

Volgens het team komt de Tor-browser daarmee op het niveau van versie 52 van de esr -versie van Firefox, die uitkwam in maart. Daarmee komt de ondersteuning voor meerdere processen, ook wel bekend als Electrolysis of e10s, terecht in de anonieme browser. Dit moet onder andere de responsiveness verbeteren door inhoud te scheiden van de interface, en zorgen voor meer stabiliteit doordat een gecrasht tabblad niet zorgt voor een vastgelopen browser.

De ondersteuning voor meerdere processen komt bovendien de prestaties en de veiligheid van de browser ten goede. Dat laatste wordt bereikt doordat gescheiden processen het eenvoudiger maken om een sandbox voor webinhoud te maken. De sandbox, die inmiddels door Mozilla is uitgebreid, maakt inmiddels onderdeel uit van de Tor-browser op Linux en macOS. In de Windows-variant moet deze functie nog een tijd op zich laten wachten, aldus het team. De sandbox scheidt belangrijke kerntaken van het draaien van andere, potentieel uit te buiten werkzaamheden, in een afgeschermde virtuele omgeving.

Daarnaast kunnen Linux- en macOS-gebruikers ervoor kiezen om alleen Unix domain sockets te gebruiken om verbinding te maken met het Tor-netwerk. Verder bevat de nieuwe versie verbeterde bescherming tegen tracking en fingerprinting. Door het gebruik van versie 52 van de esr-versie van Firefox zijn de systeemeisen enigszins veranderd. De browser draait alleen nog op systemen die sse2 ondersteunen en voor macOS geldt dat er sprake moet zijn van minimaal versie 10.9. Op Linux werkt daarnaast audio alleen nog als er PulseAudio aanwezig is.