Meerdere ontwikkelaars van add-ons voor Kodi hebben hun add-ons offline gehaald, waarschijnlijk uit angst voor een rechtszaak waarin een Amerikaanse provider Dish Network twee ontwikkelaars heeft beschuldigd van auteursrechtenschending en 150.000 dollar per overtreding eist.

Volgens TorrentFreak gaat het om enkele prominente add-ons voor Kodi; de ontwikkelaars achter de add-ons zouden in ieder geval tijdelijk zijn gestopt. Eén van de add-ons waar de maker genaamd Cosmix de stekker uit heeft getrokken, is Phoenix. Een andere ontwikkelaar, One242415, stopt er ook mee en sluit zijn eigen add-on binnen enkele dagen. Ook de add-ons van de ontwikkelaar Echo Coder zijn door hem inmiddels offline gehaald, zo meldde hij op Twiter. Hij zei dat de flinke groei van add-ons van derde partijen niet gunstig zou uitpakken en volgens hem heeft dat nu geleid tot een 'implosie'.

Geen van deze ontwikkelaars noemt een specifieke redenen of directe oorzaak voor sluiten van de add-ons, maar waarschijnlijk zijn deze beslissingen mede genomen met het oog op de huidige rechtszaak van Dish Network. Dit Amerikaanse bedrijf heeft de mensen achter TV Addons en ZemTV aangeklaagd voor auteursrechtenschending en eist 150.000 dollar schadevergoeding per inbreuk. Volgens Dish Network schendt de ontwikkelaar van ZemTV de auteursrechten door programma's die Dish Network op afgesloten zenders uitzendt, beschikbaar te maken voor de gebruikers van de ZemTV-add-on.

De website Kodigeeks heeft een lijst bijgehouden van add-ons die zijn gestopt of verwijderd. Uit de lijst, die dinsdag voor het laatst is geüpdatet, blijkt dat het in totaal om ongeveer vijfentwintig add-ons gaat.

Kodi ligt al langer onder vuur vanuit de film- en tv-industrie. De voorzitter van de MPAA, de belangenbehartiger van de filmindustrie, sprak eerder zijn zorgen uit over het illegale gebruik van Kodi. Hij schaarde het gebruik van add-ons, waarmee illegaal films te vinden zijn voor het mediacenterplatform, onder de 'nieuwe generatie van piraterij' en vindt dat er harder tegen moet worden opgetreden.